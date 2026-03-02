Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Social Distortion live in Berlin 09.06.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Social Distortion

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Sevendust: Clint Lowery setzt Termine der Europatournee aus
Sevendust
Gitarrist Clint Lowery begleitet Sevendust nicht bei allen Terminen der anstehenden Tour durch Europa. Doch es gibt eine Aushilfe.
Am 15. Januar startet die „What Lies Within“-Tour von Alter Bridge, bei der Daughtry und Sevendust als Support fungieren. Letztere reisen jedoch mit einer teilweise anderen Besetzung an. Sevendust-Gitarrist Clint Lowery wird vorerst nicht mit von der Partie sein. Wie der 54-Jährige via Social Media verkündet, bleibt er während der ersten Hälfte der Tournee in der Heimat. Versprechen In einer Videobotschaft erklärt Lowery: „Leider kann ich aus zwei Gründen die erste Hälfte dieser Tour nicht mitmachen. Erstens: Familiäre Verpflichtungen. Ich habe meinen Kindern vor Jahren versprochen, nicht mehr so ​​lange weg zu sein. Ich war in meiner Karriere schon oft…
Weiterlesen
Zur Startseite