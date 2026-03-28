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Soilent Green live in Dresden 12.06.2026

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Künstler: Soilent Green

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Judas Priest: Faulkner macht täglich Physiotherapie auf Tour
Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Richie Faulkner von Judas Priest muss nach Aortendissektion und Schlaganfall 2021 gut auf sich achten und stetig an seinem Körper arbeiten.
Richie Faulkner erlitt im Herbst 2021 während einer Judas Priest-Show bekanntlich eine Aussackung der Hauptschlagader sowie eine Aortendissektion — und zudem rund einen Monat später einen kleinen Schlaganfall. In einem neuen Interview bei Charlie Kendall's Metalshop gesteht der 46-Jährige, dass er auch rund viereinhalb Jahre danach noch mit den Folgen zu kämpfen hat. So muss der Lead-Gitarrist der britischen Metal-Götter auf Tournee täglich drei Mal zur Physiotherapie. Nicht nachlassen Auf die Frage, was er heutzutage macht, um sich auf ein Konzert vorzubereiten, erwidert der Judas Priest-Saitenstreichler: "Ich habe einen Physiotherapeuten unterwegs dabei. Wir haben einen deutschen Kerl namens Bastian, der mit uns…
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