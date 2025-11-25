Laut David Draiman hat die angekündigte Live-Pause von Disturbed nichts mit den Protesten gegen seine Unterstützung für Israel zu tun.

David Draiman und Disturbed hatten nach ihrer jüngsten Tournee bekannt gegeben, dass sie sich nun erst einmal eine ausgedehnte Auszeit nehmen. Viele Medien führten das auf all die Unruhe zurück, die um den US-Frontmann herrscht, welcher sich bei nahezu jeder Gelegenheit lautstark für Israel ausspricht. Doch damit hat die Pause gar nichts zu tun, wie der Sänger nun in den Sozialen Medien klarstellte. Gerade gerückt "Um das einmal festzuhalten", begann David Draiman seine Aufklärung. "Erstens: Wir nehmen uns eine Pause, weil wir müde sind — Punkt. Zweitens: Jede Verdrehung der Tatsachen durch die Medien ist einfach nur das… Eine Verdrehung…