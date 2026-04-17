Der ehemalige HIM-Frontmann Ville Valo vermisst seine alten Band-Kollegen und könnte sich vorstellen, wieder mit ihnen zusammen zu spielen.

Vor fast zehn Jahren verabschiedeten sich HIM mit einer Abschiedstournee, und Frontmann Ville Valo war seither unter dem Pseudonym VV als Solokünstler tätig. Im Interview mit Metal Hammer UK spricht er über die Trennung und offenbart, dass er gerne mal wieder mit HIM spielen würde. Sehnsucht Er sagt: "Ich würde gerne eines Tages mal wieder mit den Jungs spielen. Obwohl ich den Kontakt mit ihnen nicht gehalten habe." Ihr letztes Konzert spielten die Finnen an Neujahr 2017 in Helsinki. Auf seiner Tour 2023 und 2024 zu dem Soloalbum NEON NOIR (2023) gab Valo dennoch einige HIM-Hits live zum Besten. Mit etwas…