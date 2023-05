‘Shadowman: Darque Legacy’: Teaser zum neuen Spiel

Shadowman kehrt zurück! Über zwanzig Jahre nach dem Release des letzten Titels kehrt der Comic-Held für eine neue Videospiel-Adaption zurück. Zu ‘Shadowman: Darque Legacy’ gibt es bereits den ersten Teaser.

Erste Einblicke

‘Shadowman: Darque Legacy’: Neue alte Hauptfigur

Bekannt ist, dass das neue Spiel einen anderen Protagonisten haben wird als die alten Spiele. ‘Shadowman: Darque Legacy’ kehrt Michael LeRoi den Rücken und widmet sich Jack Boniface. Dieser steckt in den ersten Ausgaben Comic-Vorlage hinter dem Alias Shadowman, einem Helden mit Voodoo-Kräften, der die Welt der Lebenden vor der der Toten schützt. Auch in ‘Shadowman: Darque Legacy’ muss sich die Titelfigur einer Verschwörung aus eben jener anderen Welt, im Universum „Deadside“ genannt, stellen. Auf seinem Weg, die Lebenden zu verteidigen, begegnen ihm zahlreiche Bösewichte sowie unmenschliche Wesen. Von Kultisten über Nekromanten bis hin zu „wirklich elenden Kreaturen“ soll alles dabei sein, heißt es im Ankündigungstext.

