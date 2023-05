‘Pathfinder: Abomination Vaults’: Erster Trailer

Sei es der Corona-Pandemie oder dem Netflix-Hit ‘Stranger Things’ geschuldet: Pen-And-Paper-Rollenspiele haben in den vergangenen Jahren wieder an Popularität gewonnen. ‘Dungeons & Dragons’ ist weithin bekannt ist. Doch viele Nichtspieler wissen nicht einmal, dass es noch andere Spiele dieser Art gibt. Eines davon, ‘Pathfinder’, erhält mit ‘Pathfinder: Abomination Vaults’ nun eine weitere Videospiel-Adaption.

Kurzes Vorabmaterial

Auch bei dem Videospiel handelt es sich natürlich um ein Rollenspiel. Der kooperative Action-Hack And Slash-Titel ist die dritte digitale Adaption des Pen-And-Paper-Universums. Die kanadischen Entwickler BKOM Studios, die an den Vorgängern nicht beteiligt waren, haben auch schon erstes Material geteilt. Zwar handelt es sich bei den Gameplay-Aufnahmen nicht um finale Bilder, doch einen ersten Vorgeschmack können sie vermitteln. Vor allem zusammen mit einem animierten Kurztrailer entsteht ein erstes Gefühl für 'Pathfinder: Abomination Vaults'.



‘Pathfinder: Abomination Vaults’ hält sich an gleichnamige Vorlage

Empfehlung der Redaktion Die Geschichte des Videospiels basiert auf dem gleichnamigen Abenteuer, durch das sich Rollenspieler mit Stift, Papier und Fantasie bereits seit 2021 kämpfen können. Die Helden dringen dabei in die Kerker von Gauntlight Keep vor, wo es neben einigen Monstern schließlich die böse Zauberin Belcorra Haruvex zu besiegen gilt. Als Protagonisten des Videospiels werden wohl Figuren herhalten, die aus der Vorlage bekannt sind. So sind im Trailer die Figuren Amiri, Harsk, Ezren und Kyra zu sehen. Amiri kennt man auch bereits aus dem Videospiel ‘Pathfinder: Kingmaker’. Aus den Figuren ist abzuleiten, dass es als spielbare Klassen Barbaren, Zauberer, Ranger und Kleriker geben wird. Dazu gibt es als Gegner unter anderem Kultisten, Untote, riesige Spinnen und einen Drachen zu sehen. Auch Fallen werden den Helden im Untergrund begegnen – alles wie im Rollenspiel eben.

Für die Fans – mit den Fans

Insgesamt zu viert ist ‘Pathfinder: Abomination Vaults’ spielbar und wird für PC entwickelt. Das Projekt läuft über Kickstarter, kann also direkt unterstützt werden, um möglichst originalgetreu zu werden – schließlich soll das Spiel als „Liebesbrief an die Fans“ entstehen. Vielerorts wird das geplante Game auch mit ‘Diablo’ vergleichen. Beteiligt sind durch die Mitarbeit des Verlages Paizo auch ‘Pathfinder’-Veteranen wie James Jacobs, Co-Autor der Abenteuerpfad-Vorlage, der nun als Narrative Creative Director unterstützt. Er kommt unter anderem im Ankündigungsvideo zu Wort. Ein erhoffter Erscheinungstermin fällt im Trailer noch nicht.

