Fischerei-Spiele sind langweilig? Nicht, wenn die Macher davor offenbar eine gute Menge Lovecraft gelesen haben. Das Indie-Spiel ‘Dredge’ verbindet das Angeln mit Horror-Elementen – und kam in der Fachpresse damit gut an.

‘Dredge’: Positive Rückmeldung

Angel-Simulator mal anders

‘Dredge’ ist für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch verfügbar.

