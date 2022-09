‘Scorn’: Biopunk-Spiel erscheint eine Woche früher

Die biomechanischen Kunstwerke des Schweizer Künstlers H. R. Giger ist vielen Leuten ein Begriff. Metalheads ist seine Arbeit wohl bei Korn-Shows am präsentesten – er baute Jonathan Davis’ Mikrofonständer –, doch er erschuf auch Albencover für Carcass (HEARTWORK, 1993) oder Danzig (DANZIG III: HOW THE GODS KILL, 1992). Film-Fans ist sein Schaffen aus der ‘Alien’-Reihe bekannt und sogar in Videospiel-Territorium wagte Giger sich mit ‘Dark Seed’ (1992). Obwohl der Künstler 2014 verstarb, erscheint mit ‘Scorn’ nun ein weiterer Gaming-Titel, der an Gigers Arbeit angelehnt ist.

‘Scorn’: Groteskes Labyrinth

Empfehlung der Redaktion Spiel-Vorschau 2021: Auf diese Games freuen wir uns besonders! Das just erwachte Spiel-Jahr 2021 steht voll und ganz im Zeichen der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Wir erwarten diese neuen Games. ‘Scorn’ ist ein First-Person-Abenteuer mit Sci-Fi-Horror-Setting. Sowohl Shooter- als auch Rätselelemente soll es geben, im Vordergrund steht allerdings das Erleben des einzigartigen Szenarios. Im Spiel steuert man eine humanoide Figur, die sich durch eine merkwürdige Welt bewegt, halb lebendig, halb mechanisch, und stark miteinander zu einem Irrgarten verbunden. Vor allem die groteske Spieleumgebung des Biopunk-Spiels des serbischen Entwicklers Ebb Software ließ es in der Szene Wellen schlagen. Gamer können sich nun freuen: Der Release des Spiels wurde verschoben – und zwar nach vorne. Statt am 21. Oktober erscheint der Titel nun bereits am 14. Oktober, also eine Woche früher.



Die Entwickler teilten ein Video, das lediglich mit einem ominösen „Ihr habt lange genug gewartet …“ betitelt ist. In der Videobeschreibung folgt noch einmal die düstere Prämisse des Spiels: „Jedes Ende hat einen Anfang. Macht euch bereit, ein lebendiges Bio-Labyrinth zu erkunden, seine Regeln zu lernen, und die Geheimnisse darin aufzudecken.“

‘Scorn’ wird für Windows-PCs sowie für die Xbox verfügbar sein, wobei das Spiel Teil des Game Pass ist. Die Entwickler versprechen eine sechs- bis achtstündige Kampagne. Was weitere Informationen angeht, halten sie sich kryptisch. Hier könnt ihr euch bis dahin noch einmal das Gameplay ansehen:



