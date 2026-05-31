Metallica spielen am 30.05. eine weitere Deutschland-Show ihrer "M72"-Tournee im Olympiastadion in Berlin.

Am Samstag (30.05.2026) werden Metallica ihr nächstes Konzert der "M72 World Tour" im Olympiastadion in Berlin spielen. Einlass ist voraussichtlich um 15:30 Uhr. Beginn: ca. 17:30 Uhr Support: Gojira, Knocked Loose Adresse: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin Tickets Es sind noch wenige Tickets erhältlich. Anfahrt Mit dem Auto Aus Richtung Hamburg/Rostock: • Stadtring Richtung Charlottenburg (A100) • Ausfahrt Kaiserdamm Süd • Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau (Heerstraße) immer geradeaus fahren, rechts halten • rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor • alternativ: Zufahrt zur Tiefgarage Süd – von Flatowallee links abbiegen; Jesse-Owens-Allee folgen,…