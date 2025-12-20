Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix zeigt sich über falsche Darlegungen bezüglich seiner Krebserkrankung erbost und stellt einiges klar.

Eigentlich hat der ehemalige Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing allen Grund zur Freude. Wie er selbst bereits im Juli via Facebook bekanntgab, sei die Behandlung erfolgreich verlaufen und der Krebs weg. Außerdem appellierte er an andere Krebspatienten: „Bitte prüft eure Behandlungsmöglichkeiten gründlich. Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen sind veraltete und primitive Methoden. Sie zerstören Zellen wahllos und bestrahlen nie den gesamten Tumor, insbesondere wenn dieser in unmittelbarer Nähe eines lebenswichtigen Organs liegt. Außerdem kann eine Operation den Krebs in fast allen Fällen streuen.“ Im März gab Hatrix an, sich einer „Behandlung mit Alternativmedizin“ zu unterziehen. Erst kürzlich erklärte er im…