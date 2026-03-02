Das Spielwarenunternehmen Gomazing hat Begriff "Flunkyball" als Marke eingetragen. Der Flunkyball Verein Elmshorn e.V. wehrt sich dagegen.

Wer schon mal auf einem Festival war, kennt das Biersport-Spiel: Flunkyball. Zwei Teams, ein Ziel: Wer schneller ausgetrunken hat, hat gewonnen. Auf eine Flasche in der Mitte des Spielfelds wird idealerweise ein Ball (auch spielbar mit einem Schuh oder anderen Wurfgeschossen) geworfen. Bis das gegnerische Team die umgeworfene Flasche wieder aufgestellt hat, darf getrunken werden. Kommerzialisierung Nun hat sich das Unternehmen Gomazing den Namen "Flunkyball" als Marke gesichert. Ist das Spiel schon verloren? Nein! Ein von unbeugsamen Flunkyball-Spielern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Der Flunkyball Verein Elmshorn e.V. wehrt sich gegen die drohende Kommerzialisierung des…