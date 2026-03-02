Toggle menu

Stahlzeit live in Nürnberg 26.12.2026

Adresse:
Kia Metropol Arena, Nürnberg
Dr. -Ingeborg-Bausenwein-Straße 1
90431 Nürnberg

Webseite: https://kia-metropol-arena.de/

Künstler: Stahlzeit

Ort: Kia Metropol Arena, Nürnberg

Karte und Anfahrt

