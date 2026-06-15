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Stian Westerhus live in Berlin 19.08.2026

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Adresse:
Neue Zukunft, Berlin

Berlin

Künstler: Stian Westerhus

Ort: Neue Zukunft, Berlin

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Sepultura: Derrick Green stellt neue Band zusammen
Sepultura @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Derrick Green schraubt eifrig daran, nach dem Ende von Sepultura in einer neuen Formation weiter metallische Klänge zu fabrizieren.
Sepultura wollen sich nach ihrer derzeit laufenden Abschiedstournee bekanntlich auflösen. Frontmann Derrick Green hat nun in einem Interview Heavy Matters über seine Pläne für die Zeit danach geplaudert. Langweilig wird dem 55-Jährige demnach auf keinen Fall, stehen doch einige Dinge bei ihm auf der Agenda. Dazu gehört auch eine neue Musikgruppe, wie der US-Amerikaner offenbart. Stunde null "Es gibt so viele, ja, endlose Möglichkeiten", sinniert der Sepultura-Hüne. "Ich mochte schon immer Fotografie — und das werde ich weiter verfolgen. Dann sind mir Fitness und Gesundheit und diese pflanzenbasierte Welt wichtig — und das werde ich ebenfalls weitermachen. Und ich werde…
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