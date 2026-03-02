Gitarrist Clint Lowery begleitet Sevendust nicht bei allen Terminen der anstehenden Tour durch Europa. Doch es gibt eine Aushilfe.

Am 15. Januar startet die „What Lies Within“-Tour von Alter Bridge, bei der Daughtry und Sevendust als Support fungieren. Letztere reisen jedoch mit einer teilweise anderen Besetzung an. Sevendust-Gitarrist Clint Lowery wird vorerst nicht mit von der Partie sein. Wie der 54-Jährige via Social Media verkündet, bleibt er während der ersten Hälfte der Tournee in der Heimat. Versprechen In einer Videobotschaft erklärt Lowery: „Leider kann ich aus zwei Gründen die erste Hälfte dieser Tour nicht mitmachen. Erstens: Familiäre Verpflichtungen. Ich habe meinen Kindern vor Jahren versprochen, nicht mehr so ​​lange weg zu sein. Ich war in meiner Karriere schon oft…