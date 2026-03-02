Die italienischen Doom-Rocker Messa kommen im November für sechs Konzerte nach Deutschland. Präsentiert von METAL HAMMER!

Die italienische Band Messa hat sich durch ihre einzigartige Verbindung von klassischem Doom, Goth Rock und Heavy Metal mit jazzigen Harmonien und atmosphärischer Weite einen besonderen Platz in der modernen Doom Metal-Szene erobert. Mit ihrem beeindruckenden Sound, der düster, elegant und dynamisch ist, setzen sie Maßstäbe und brechen zugleich die Grenzen des Genres. Die Liveperformance von Messa hat ebenfalls maßgeblich zu ihrem Ruf beigetragen. Ihre Tourneen mit renommierten Bands wie Paradise Lost, Amenra und High On Fire sowie ihre Auftritte bei internationalen Festivals belegen ihre Relevanz in der europäischen Metal- und Alternative-Szene. METAL HAMMER präsentiert: Messa 12.11. Berlin, Frannz Club 13.11.…