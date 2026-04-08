Ex-Turnstile-Gitarrist Brady Ebert hat seine ehemalige Band in Posts des Diebstahls, der Manipulation und des Missbrauchs beschuldigt.

Brady Ebert, Gründungsmitglied der Hardcore-Formation Turnstile, hat schon wieder auf Instagram gegen seine ehemaligen Kollegen geschossen. Diesmal warf er in mehreren Story-Posts insbesondere Sänger Brendan Yates und Schlagzeuger Daniel Fang sexuellen Missbrauch vor sowie psychische Manipulation und Vorenthaltung von Tantiemen. Vorwürfe via Textnachricht Der Gitarrist teilte vermeintliche Beweise als Screenshots von Textnachrichten, die er mit Brendan Yates ausgetauscht haben soll. In diesen Screenshots, die Visions vorliegen, wirft Ebert Yates die Vergewaltigung einer 16-Jährigen auf Ecstasy vor, was der Sänger aber schon im Chat abweist. Er schreibt: "Ja, klar, ich habe jemanden vergewaltigt und es dann stolz herumerzählt. Was willst du…