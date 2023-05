METAL HAMMER präsentiert: Wolfheart

Im Herbst 2023 werden Europa und Großbritannien eine Death Metal-Tournee erleben, die ein einzigartiges Ereignis darstellen wird. Die Finnen Wolfheart werden sich auf ihre erste Headlinertour begeben. Als ob das nicht genug wäre, wird die Konzertreise die wiedervereinigten, ebenfalls aus Finnland stammenden Death-Metaller Before The Dawn mit an Bord haben. Dies wird die seltene Gelegenheit darstellen, Mastermind Tuomas Saukkonnen zwei Sets pro Abend spielen zu sehen, bei denen er Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet und sein Schaffen in die Zukunft trägt. Das Tourneepaket wird auch die aus Texas stammenden Melodic Death-Band Hinayana in seinen Reihen haben.

Wolfheart haben sich als einer der faszinierendsten Metal-Acts des nördlichen Mythologie und als eine der am stärksten aufstrebenden Bands in der internationalen Melodic Death Metal-Szene erwiesen. Vor der Veröffentlichung ihres neuesten Albums KING OF THE NORTH im September 2022 hatten das vorherige Album der Band WOLVES OF KARELIA (2020) und die EP SKULL SOLDIERS (2021) mit ihren frostigen Geschichten großes Lob von Fans und Presse erhalten.

In bester Gesellschaft

Das neue Album macht dort weiter, wo Wolfheart aufgehört haben. Jeder Song auf KING OF THE NORTH ist einer anderen Geschichte der finnischen Mythologie gewidmet. „Wir sind absolut begeistert von der bevorstehenden Europatour und zählen bereits die Tage, um auf der allerersten Headlinertour für Wolfheart unterwegs zu sein“, so die Band. „Zwölf Länder in bester Gesellschaft von Before The Dawn und Hinayana, und dabei werden einige unserer Lieblings-Clubs sein. Das wird ein Knaller!“

Before The Dawn wurden Ende der Neunziger Jahre gegründet. Die Band veröffentlichte sechs Alben in voller Länge, tourte durch die Welt und baute eine große Fan-Gemeinde auf, bevor sie ihre Aktivitäten 2013 einstellte. Damals gründete Tuomas Saukkonen sein neues Projekt Wolfheart, mit denen er bis heute sechs Alben veröffentlicht hat. Während der Pandemie wiederveröffentlichten Before The Dawn ihr 2006er-Album DEADLIGHT und schrieben bei der Gelegenheit einen brandneuen Song. Das Album landete auf Platz 1 der finnischen Album Charts.

Es folgte ein enormer Schub an Motivation und Kreativität. Bei Spotify sind die Zahlen der Follower in die Zehntausende und die der monatlichen Plays in die Hunderttausende gestiegen, ohne Werbung, ohne Label-Arbeit, ohne Social Media Marketing oder ständigem Posten. Before The Dawn befinden sich derzeit im Studio, um ein neues Album aufzunehmen, das im Frühsommer 2023 über Napalm Records erscheinen wird.

Hinayana sind eine Melodic Death/Doom Metal-Band aus dem Herzen von Texas, die dunkle Riffs mit melodischen Passagen von Gitarren und Keyboards kombiniert, um einen einzigartigen, aggressiven und emotionalen Sound zu kreieren. Nach ihrer hochgelobten 2020er-EP DEATH OF THE COSMIC bereiten sie sich nun auf die Veröffentlichung eines brandneuen Albums in voller Länge vor.

Wolfheart + Before The Dawn + Hinayana – Tour 2023

08.11. Siegburg, Kubana

09.11. Trier, Mergener Hof

11.11. Essen, Turock

14.11. München, Backstage Halle

17.11. Leipzig, Hellraiser

18.11. Weissenhäuser Strand, METAL HAMMER PARADISE

19.11. Berlin, ORWOhaus

23.11. Dresden, Chemiefabrik

24.11. Mannheim, MS Connexion Complex

25.11. Hannover, Musikzentrum

