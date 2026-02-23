Die Modern-Metaller Nothing More haben nach Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs ein Crew-Mitglied gefeuert.

Nothing More sind zuletzt eher durch die extremen politischen Aussagen ihres Sängers Jonny Hawkins aufgefallen. Nun bezieht die Band in einer Instagram-Story Stellung in Bezug auf Vorwürfe, die gegen ein Crew-Mitglied gemacht wurden. Besagtes Mitglied wurde laut Stellungnahme der Band mit sofortiger Wirkung gefeuert. Vorwürfe Am 7. Februar veröffentlichte Morgan Dunbar einen Facebook-Post, in dem sie schildert, dass sie sich bei einem Nothing More-Konzert mit Zach Bonin getroffen habe. Bonin war Crew-Mitarbeiter der Band. Sie sei betrunken gewesen und wäre im Laufe des Abends "handlungsunfähig" geworden. Das könne sie sich aber nicht mit ihrem Alkoholkonsum erklären. Dennoch sei es in…