Tony „Demolition Man“ Dolan möchte mit dem aktuellen Line-up von Venom Inc. ein Album aufnehmen. Bis dahin sollen es zwei Live-Scheiben tun.

Von der ursprünglichen Besetzung ist nur noch Tony Dolan bei Venom Inc. übrig. Im September 2018 verkündete Drummer Anthony Bray nach der Pause, die er sich für die Geburt seiner Tochter genommen hatte, nicht zur Band zurückzukehren. Er sei währenddessen gefeuert worden. Seinen Platz übernahm zunächst Jeramie Kling, der inzwischen bei Overkill trommelt. Seit 2024 gibt Marc Jackson den Takt an. Im Dezember 2024 verabschiedete sich auch Gitarrist Jeff Dunn – und auch diese Trennung sei alles andere als gut verlaufen. In einem Interview Anfang 2025 erklärte Dunn, dass zunächst seine Ehefrau „falsch mit Krebs diagnostiziert wurde.“ Kurz darauf erlitt…