Ghost-Imperator Tobias Forge hat den schwedischen Polizeibehörden Anzeige gegen eine aufdringliche Stalkerin erstattet.

Tobias Forge muss sich mit einer Stalkerin herumschlagen. Wie die schwedische Tageszeitung Aftonbladet berichtet, wird eine Frau in ihren Vierziger Jahren wegen Belästigung angeklagt, nachdem sie dem Ghost-Mastermind zwischen Juli und Oktober 2025 wiederholt Nachrichten, Zahlungsaufforderungen und Briefe geschickt hatte. Ruhe und Frieden, bitte Zunächst hat die Dame dem Musiker lange SMS-und WhatsApp-Nachrichten zukommen lassen, in denen sie den Ghost-Chef ausgiebig beweihräuchert hat. Als Forge die Nummer der Frau blockiert hatte, ging sie dazu über dem Okkult-Rocker Einschreiben zu senden. Tobias hat die Briefe nie abgeholt — bis auf die jüngste Sendung, welche ein Handy enthielt, das augenscheinlich nicht mehr…