Gitarrenlegende Ritchie Blackmore wird vom britischen National Guitar Museum für sein Lebenswerk geehrt. Der Musiker zeigt sich dankbar.

Das National Guitar Museum hat bekanntgegeben, dass der frühere Deep Purple und Rainbow-Gitarrist Ritchie Blackmore mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde. Blackmore ist damit der insgesamt 16. Preisträger, dem diese Ehre zuteil wird. Ritchie Blackmore wird ausgezeichnet „Die meisten kennen Ritchie als treibende kreative Kraft hinter zwei der prägendsten Hard Rock-Bands aller Zeiten – Deep Purple und Rainbow. Doch bevor er diese Bands gründete, war er lange als Studiomusiker in London tätig. Er wirkte an Alben zahlreicher Künstler mit, darunter auch The Outlaws“, heißt es in einer offiziellen Erklärung von HP Newquist, dem Geschäftsführer des National Guitar Museum. „Nachdem…