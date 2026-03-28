Bei The Wildhearts-Frontmann und Gründungsmitglied Ginger wurde eine sehr seltene und aggressive Form von Krebs diagnostiziert.

Seit der Veröffentlichung von SATANIC RITES OF THE WILDHEARTS vor ziemlich genau einem Jahr waren The Wildhearts fleißig auf Tournee. Während der letzten Shows im Dezember soll Frontmann Ginger unter anhaltenden gesundheitlichen Problemen gelitten haben. Einzelne Termine, wie ein Pub Quiz, mussten deshalb sogar abgesagt werden. Nun steht der Grund dafür fest. Eine niederschmetternde Diagnose Via Social Media haben The Wildhearts eine ausführliche Erklärung veröffentlicht. In dieser heißt es, dass Ginger Wildheart während der gesamten UK-Tour auf mehrere Pausen und starke Schmerzmittel angewiesen war. Nebenher „unterzog sich Ginger medizinischen Tests und Untersuchungen, um die Ursache seiner anhaltenden Beschwerden zu ermitteln.…