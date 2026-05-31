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Terror live in Graz 11.08.2026

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Künstler: Terror

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Black Sabbath-Aufnahmen: Sharon einigt sich mit 1. Manager
Sharon Osbourne bei den BRIT Awards 2026 in Manchester
Sharon Osbourne hat gute Neuigkeiten zu den frühen Black Sabbath-Demos, die der einstige Manager der Band veröffentlichen wollte.
Letzten Herbst war bekanntgeworden, dass Sharon Osbourne rechtlich gegen Jim Simpson, den ersten Manager von Black Sabbath, vorgeht. Simpson hatte sich um das Quartett gekümmert, als Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward noch unter den Namen Earth firmierten. Über all die Jahre hatte Jim Demoaufnahmen aufgehoben, die die Musiker 1969 eingespielt hatten, und die er im Alleingang als EARTH: THE LEGENDARY LOST TAPES veröffentlichen wollte. Sharon hatte ihrerseits etwas dagegen — doch nun haben sich beide Parteien geeinigt. Wieder zu Hause Dies gab die Ozzy-Witwe in der jüngsten Folge des familieneigenen Podcasts The Osbournes zu Protokoll. "Wir haben uns…
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