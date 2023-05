Corey Taylor will auftreten, bis er sich „das Genick bricht“

auch interessant

In einem Interview mit dem Detroiter Radiosender WRIF wurde Slipknot-Frontmann Corey Taylor gefragt, ob er sich jemals Gedanken um sein Alter mache. Der Musiker wird schließlich im Dezember 50 Jahre alt. „Ich denke ständig darüber nach“, erklärte der Musiker. „Ich denke daran, wenn ich aufstehe. Ich denke jedes Mal daran, wenn ich auf die Bühne gehe und mir den Rücken breche. Ich frage mich: ‚Was mache ich hier eigentlich?‘ Aber dann muss ich bedenken, dass ich ein mentaler Mensch bin. Das ist alles, was ich tun möchte.“

Corey Taylor denkt nicht ans Aufhören

Empfehlung der Redaktion Diese Songs haben Ghost nie live gespielt Okkult-Rock In weniger als zwei Wochen kommen Ghost nach Deutschland. Hier einige Songs die sie nie live gespielt haben sowie die Stücke die sie am öftesten präsentieren. „Natürlich ist es heute etwas anderes als das, was ich früher gemacht habe, als ich jünger war“, fuhr er fort. „Aber ich liebe es noch immer, zu spielen. Ich liebe es noch immer, aufzutreten, und ich liebe es noch immer, rauszugehen und zu versuchen, es so hart wie möglich zu machen. Bis mir erneut das Genick bricht, denke ich, dass ich einfach weitermachen werde.“ Die wilden Shows des Musikers blieben allerdings auch bisher nicht ohne gesundheitliche Konsequenzen. Im Juni 2016 unterzog sich Taylor einer Notoperation an der Wirbelsäule, als sich herausstellte, dass er seit Jahren mit einem gebrochenen Hals herumgelaufen war.

THE END, SO FAR auf Amazon.de bestellen!

In einem Interview mit „Jonesys Jukebox“ sprach Corey Taylor über diese Verletzungen, die er sich während seiner Auftritte zugezogen hatte. „Das Einzige, woran ich denken kann, ist, dass ich beim Ozzfest 1999 von der Bühne gefallen bin. Ich bin einen Meter tief gestürzt und auf dem Kopf gelandet“, schildert Corey den Unfall. „Und ich glaube, das hat den Bruch verursacht. Mit 24 und begreift man das noch nicht einmal. Man sagt: ‚Ich bin zu metallisch für Schmerzen.‘ Es ging so weiter, und im Lauf der Jahre wurde es immer schlimmer.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.