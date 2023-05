Ghost-Mastermind Tobias Forge hat neben den Stücken auf der PHANTOMIME EP (VÖ: 18.5.) noch weitere Covertracks in der Hinterhand.

Über Ostern haben Ghost enthüllt, was es mit den "Jesus is coming!"-Plakaten in Hollywood auf sich hatte. Selbige waren ein Hinweis auf das Genesis-Cover ‘Jesus He Knows Me’, das auf der frisch angekündigten PHANTOMIME EP enthalten sein wird. Daneben finden sich auf der Fünf-Track-Scheibe noch die Neuinterpretationen ‘See No Evil’ (Television), ‘Hanging Around’ (The Stranglers), ‘Phantom Of The Opera’ (Iron Maiden) und ‘We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)’ (Tina Turner). Reiner Rock Doch damit nicht genug: Ursprünglich sollte die PHANTOMIME EP ein ganzes Album werden, wie Ghost-Chef Tobias Forge im Interview mit dem britischen Musikmagazin "NME" ausgeplaudert hat. Demnach hat…