Via Social Media präsentierten Lordi kürzlich ihren neuen Gitarristen Kone, der die Kunstfertigkeit des Gründungsmitglieds Jussi „Amen“ Sydänmaa teilen soll. Sydänmaa gab im Mai 2022 seinen Austritt aus der finnischen Hard Rock-Konstellation bekannt, nachdem er satte drei Jahrzehnte im Namen von Lordi geshreddet und mit der Band große Erfolge gefeiert hatte. Kone – unten zu sehen – wird sein Live-Debüt mit Lordi am Freitag, den 10. Juni 2022, auf dem Rock In The City-Festival in Kuopio, Finnland, abhalten.

Lordi 2022 live shows kick off this weekend together with our new uglysome dude on guitar – Mr. Kone! This year we also celebrate the 20th anniversary of Get Heavy release, what would you like to hear from that album?

Rock In The City 10.6. Kuopio and 11.6. Vantaa, Finland! pic.twitter.com/Uj7SFht8N3

— Lordi (@LORDIOFFICIAL) June 7, 2022