Lordi-Gründungsmitglied Jussi „Amen“ Sydänmaa hat die Band verlassen. Knapp drei Jahrzehnte nach der Band-Entstehung sollen sich die Wege der Musiker trennen. Und das weil, laut eigenen Aussagen, „das Leben passiert und Menschen sich ändern“.

Das Abschieds-Statement

Auf seiner Website teilt Sydänmaa folgendes Statement: „Das ist das Ende. Meine geliebten Freunde, Fans und Unterstützer. Mein Herz war noch nie so schwer wie heute. Niemals. Heute ist der Tag, an dem ich euch mitteilen muss, dass mein Gitarren-Sound bei Lordi verstummt. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Zeilen schreiben würde, aber das Leben passiert und Menschen ändern sich.

Ich werde sie für immer in Ehren halten. Und ich kann euch nicht genug danken, für alles, was ihr mir gegeben habt. All die Liebe, die Unterstützung, all das. Danke!

In wertschätzender Erinnerung an eine gemeinsame Geschichte

Eine Reise wie diese ist nur möglich, wenn man hart arbeitende Menschen um sich hat. Eine Dankesliste würde den Rahmen sprengen, aber allen, die mit mir und der Band gearbeitet haben, gebührt meine unendliche Dankbarkeit. Von Plattenfirmen bis zu Booking-Agenturen, von Managern bis zu Buchhaltungsfirmen, von Busfahrern bis zu Catering-Leuten. Besonderen Dank an unsere Crew – ihr habt mich jeden Tag mit eurer harten Arbeitseinstellung verblüfft. Und ein ganz besonderer Dank geht an alle Gitarrentechniker, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Lange Tage unter manchmal sehr anspruchsvollen und herausfordernden Arbeitsbedingungen – das vergesse ich euch nicht.

Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, ich kann euch nur sagen, dass ich im Moment erleichtert, aber auch traurig bin. Ich bin dankbar, aber unsicher, wohin mein Weg mich führen wird. Ein großes Kapitel meines Lebens ist zu Ende gegangen, aber jetzt beginnt ein neues, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was das Leben für mich bereithält.

Lasst uns feiern, was wir zusammen hatten. Lasst uns Amen-Ra feiern. Wer ist dabei? So sei es, so soll es geschehen.“