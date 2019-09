METAL HAMMER präsentiert: Lordi

Passend zur Ankündigung des neuen, zehnten Lordi-Albums KILLECTION (2020) kommen die finnischen Hard-Rocker auf Europatournee. Wer das im August veröffentlichte RECORDEAD LIVE – SEXTOURCISM IN Z7 besitzt, weiß, was mit der „Killectour“ auf ihn zukommt.

Weiterlesen Lordi: Langzeit-Bassist OX verlässt die Band Nach 13 Jahren verlässt Basstist Samer el Nahhal alias OX die finnischen Hard Rocker Lordi. Nach den Sommer-Festivals wendet sich der Musiker anderen musikalischen Projekten zu. Aus der METAL HAMMER Augustausgabe 2019: „Bands mit starkem visuellem Charakter muss man sehen – die erste offizielle DVD der Finnenmonster hat also ihre Berechtigung. Zwei Stunden lang bestaunen Fans schick eingefangene Bilder einer Show in Pratteln, die das Quintett in Form zeigt, Show-Elemente (Kunstschnee, Jungfrau-Zersägen) wie Bühnenbild in Szene setzt und Kostümdetails nebst lauter Fan-Schar einfängt.

Die Setlist birgt Hits und Raritäten wie ‘Mr. Killjoy’; das (uns nicht zur Verfügung gestellte) Bonusmaterial beinhaltet eine Tour-Dokumentation und alle Musikvideos der Band – inklusive dem ersten Clip ‘Inferno’, bei dem Mr. Lordi ohne Maske agiert (diese wurde nachträglich eingearbeitet). Ein ordentliches Paket für Fans.“ (Katrin Riedl / 4 Punkte)

METAL HAMMER präsentiert:

Lordi – Tour 2020



22.02. A-Klagenfurt, Stereo

23.02. A-Wien, Szene

10.03. München, Backstage

12.03. Hamburg, Markthalle

13.03. Berlin, Kesselhaus

14.03. Leipzig, Hellraiser

15.03. Stuttgart, LKA-Longhorn

18.03. Aschaffenburg, Colos-Saal

19.03. Nürnberg, Hirsch

20.03. Memmingen, Kaminwerk

21.03. Regensburg, Eventhalle Airport

25.03. Köln, Essigfabrik

26.03. CH-Pratteln, Z7

27.03. Heidelberg, Hallo 02

28.03. CH-Schaffhausen, Kammgarn

