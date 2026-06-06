Static-X haben wegen ernsthafter gesundheitlicher Probleme sämtliche Konzerte für 2026 abgesagt – darunter auch vier Shows in Deutschland.

Eigentlich wollten Static-X im Juni auf Europatournee gehen, zu der auch einige Headliner- und Festivalshows im deutschsprachigen Raum gehörten. Doch hindern „ernsthafte medizinische Probleme“ das Quartett daran, die geplante Tour anzugehen. Überhaupt sei dieses Jahr mit keinem Live-Auftritt der Band mehr zu rechnen. „Ein Haufen alter Männer“ Über die Sozialen Medien veröffentlichten Tony Campos und Co. jüngst folgendes Statement: „Aufgrund ernsthafter medizinischer Probleme sehen wir uns gezwungen, unsere verbleibenden Tourneetermine im Jahr 2026 abzusagen. Die Situation ist unvermeidbar und erfordert sofortiges Handeln.“ Weiterhin bedauern Static-X „die Unannehmlichkeiten sehr und versprechen, 2027 größer, stärker und schneller auf die Bühne zurückzukehren.“ Abschließend…