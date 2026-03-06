Der ehemalige Gitarrist der Hardcore-Formation Turnstile hat schwere Vorwürfe gegen seine ehemaligen Band-Mitglieder erhoben.

Brady Ebert, Gründungsmitglied und Ex-Gitarrist von Turnstile, hat in einem Instagram-Kommentar gegen seine ehemaligen Band-Kollegen geschossen. Dabei erhebt er allerdings auch Vorwürfe der Veruntreuung von Spendengeldern. Die Band hat noch nicht darauf reagiert. Vorwürfe Unter einem Post des Metal-Influencers Jesea Lee kommentiert Ebert:"Niemand in Turnstile interessiert sich für Ethik oder sonstige soziale Themen. Sie bedienen nur ihr Publikum damit. Bei einem der ersten kostenlosen Konzerte behaupteten sie, alle Einnahmen würden für die medizinische Versorgung von Obdachlosen gespendet." tur Daraufhin wirft er Frontmann Brendan Yates Veruntreuung des Spendengelds vor: "Wir haben 10.000 Dollar gesammelt und ich habe Brendan dabei beobachtet, wie er…