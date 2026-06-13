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The Australian Pink Floyd Show live in Leipzig 15.03.2027

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Adresse:
Quarterback Immobilien Arena, Leipzig
Am Sportforum 2
04105 Leipzig

Webseite: https://www.quarterback-immobilien-arena.de/

Künstler: The Australian Pink Floyd Show

Ort: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

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Cradle Of Filth begrüßen Neuzugang an der Gitarre
Cradle Of Filth, Summer Breeze 2024
Bei Cradle Of Filth hat sich in Sachen Besetzung schon wieder etwas getan. Der Neuzugang soll sogar schon mit im Studio gewesen sein.
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