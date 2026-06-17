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The Coronas live in Berlin 28.04.2027

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Künstler: The Coronas

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METAL HAMMER Podcast Folge 137 mit Uwe Lulis Project
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Gewinnt Tickets für die Mastodon-Tournee! Kontroverse um Ozzy Osbourne-KI-Bot. Beartooth-Sänger steht zu sich selbst. Album der Woche von Shinedown. Interview mit Uwe Lulis u.a.
Live To Win – die Verlosung Ihr habt die Chance, Tickets für die kommenden Konzerte von Mastodon zu gewinnen! Back In Black – das Metal-Update Ozzy Osbourne: Familie verteidigt den KI-Bot Beartooth: Caleb Shomo outet sich als homosexuell Wegen METAL HAMMER: Ärger am Flughafen für Oscar Rilo (Dark Embrace, Benediction) Rekord: 99-Jährige beim Crowdsurfen  Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Shinedown EI8HT Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To…
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