Megadeth: Q&A- und Akustik-Session in Stuttgart

Megadeth-Fans aufgepasst! Am 15. August 2023 geben die US-amerikanischen Thrasher ein höchstexklusives Akustik-Set in Stuttgart zum Besten. „An intimate evening with Megadeth“ verspricht eine „einzigartige VIP-Erfahrung“ samt Fragerunde und Live-Konzert. Doch das Kontingent ist knapp, also schnell zugreifen! 250 Fans sollen die Chance bekommen, Megadeth mal ganz aus der Nähe zu erleben.

Das Event findet am Dienstag, den 15. August 2023 in der Veranstaltungsstätte Im Wizemann in Stuttgart statt (Quellenstraße 7, 70376). Die Pforten öffnen um 18:00 Uhr; ab 19:00 Uhr kann die Show beginnen. Für einen saftigen Preis von 140€ erhaltet ihr Tickets über die Webseite des Veranstalters oder über Eventim.

