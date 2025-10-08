At The Gates-Frontmann Tomas Lindberg ist erst kürzlich verstorben. Mikael Stanne erinnert sich an ihn als Freund und Musiker.

Am 16. September 2025 ist At The Gates-Sänger Tomas „Tompa“ Lindberg im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Erst im Agust wurde bekannt, dass Lindberg bereits im Dezember 2023 die Diagnose adenoid-zystisches Karzinom erhielt. Hierbei handelt es sich um einen bösartigen Tumor, der insbesondere im Kopf- und Halsbereich auftritt. Lindberg wurde ein „großer Teil vom Gaumen entfernt“, und anschließend erhielt er eine Bestrahlungstherapie. Im August schrieb Tomas Lindberg selbst noch: „Nun, Anfang 2025, haben sie ein paar Überbleibsel des Krebs gefunden. Und er ist unerreichbar für eine OP oder Bestrahlung. Daher werden wir sehen, was der nächste Schritt ist, aber…