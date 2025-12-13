Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Green Apple Sea live in Düsseldorf 12.12.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Reinraum, Düsseldorf
Adersstraße 30a
40215 Düsseldorf

Künstler: The Green Apple Sea

Ort: Reinraum, Düsseldorf

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Düsseldorf

teilen
mailen
teilen
Henry Rollins spricht über Donald Trump
Henry Rollins Promo Bild
Der ehemalige Black Flag-Frontmann Henry Rollins hat seine Meinung zu Trumps auftreten als Präsident dargelegt.
In einem Interview mit Independent Americans With Paul Rieckhoff hat Punk-Musiker Henry Rollins seine Einschätzung zu Donald Trumps Weltbild besprochen. Dabei ging es speziell um dessen Verständnis von internationalen Beziehungen und militärischer Macht. Der Preis des Kriegs Rollins besuchte mit der amerikanischen Wohltätigkeitsorganisation USO (United Service Organisations) amerikanische Truppen. Im Interview erzählt er von Besuchen in Militärkrankenhäusern, bei schwerverletzten Soldaten und erklärt, dass das der Preis sei, den man für Krieg zahle. In Bezug auf Donald Trump sagt er: "Ich glaube nicht, dass Donald Trump die wahnsinnige Macht seines Amtes versteht. Das habe ich schon in seiner ersten Amtszeit gesehen.…
Weiterlesen
Zur Startseite