Rammstein: Ihre fünf erfolgreichsten Alben

Rammstein haben diesen Frühling mit ihrem siebten Album sowie der komplett ausverkauften Stadiontournee ein grandioses Comeback gefeiert. Bei letzterer Konzertreise führten die sechs Musiker ein buntes Potpourri mit Stücken aus allen Schaffensphasen der Band auf. Grund genug, noch einmal einen tiefer gehenden Blick auf jene Alben der Berliner Metaller zu werfen, die besonders hoch in der Gunst der Fans standen und stehen.

5. HERZELEID (1995)

2x Platin // über 1.000.000 verkaufte Einheiten

Das Debütalbum einer Band ist immer etwas besonderes. So auch bei Rammstein, die mit HERZELEID jedoch erst einmal „nur“ in erweiterten Szene-Kreisen für Furore sorgten. Die Platte stieg zwar direkt nach der Veröffentlichung im Herbst 1995 auf Platz 99 in die Charts ein. Doch bis die Scheibe so richtig durchstartete, dauerte es erstens noch zwei Jahre, und brauchte es zweitens den Nachfolger SEHNSUCHT. Durch den Erfolg des zweiten Werkes wurden Fans und Medien erneut auf die erste Scheibe aufmerksam – oder entdeckten es sogar erst.

‘Du riechst so gut’ zum Beispiel wurde zwei Mal als Single ausgekoppelt: Zum ersten Mal im August 1995 und noch einmal im Frühjahr 1998 – nachdem die SEHNSUCHT ganz Deutschland mit dem Rammstein-Fieber infiziert hatte. So stieg HERZELEID bis Ende 1998 fünf Mal in die deutschen Charts ein, hielt sich dort sage und schreibe 102 Wochen und grüßte sogar einmal von Platz sechs. Wäre ja auch zu schade um ein Album, das Klassiker wie ‘Asche zu Asche’, ‘Seemann’ und ‘Wollt ihr das Bett in Flammen sehen’ zu bieten hat.

4. REISE, REISE (2004)

4x Gold, 6x Platin // über 1.000.000 verkaufte Einheiten

Als REISE, REISE erschien, war alles, was mit Rammstein zu tun hatte, längst ein Selbstläufer. So avancierten die Berliner im Jahr 2004 laut dem Branchenmagazin „Billboard“ mit ihrem vierten Studiowerk zur international erfolgreichsten auf Deutsch singenden Musikgruppe aller Zeiten. Das wollen wir gerne so stehen lassen, immerhin platzierte sich REISE, REISE nach dem Erscheinen in sieben Ländern auf dem ersten Rang der Album-Charts – nämlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Finnland, Island, Estland und Mexiko. Chapeau! Eine große Überraschung dürfte das jedoch nicht gewesen sein bei so zeitlosen Songs wie ‘Mein Teil’, ‘Amerika’, ‘Ohne Dich’ und ‘Keine Lust’.

3. LIEBE IST FÜR ALLE DA (2009)

1x Silber, 5x Gold, 12x Platin // circa 1.100.000 verkaufte Einheiten

Das sechste Rammstein-Album tat sich zunächst einmal schwer – nicht was die Gunst der Fans angeht, wohl aber mit dem Staat. Denn auf Antrag des Bundesfamilienministeriums indizierte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die Scheibe Anfang November 2009. Stein des Anstoßes waren der Text von ‘Ich tu dir weh’ sowie ein Foto im Booklet, was den Musikern als Verherrlichung von Gewalt ausgelegt wurde. Doch Rammstein wären nicht Rammstein, wenn sie sich das hätten gefallen lassen. So zog die Band vor Gericht und beantragte Ende Mai 2010 beim Verwaltungsgerichts Köln eine einstweilige Anordnung, woraufhin LIEBE IST FÜR ALLE am 8. Juni vorläufig von der Indizierungsliste gestrichen wurde. Bestätigt wurde dies sowohl im Oktober 2011 als im Juni 2016.

So richtig Aufsehen erregten Rammstein allerdings mit dem von Jonas Åkerlund gedrehten Video zu ‘Pussy’, das seine Premiere auf einer niederländischen Erotik-Website feierte. Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Christoph Schneider, Oliver Riedel und Christian „Flake“ Lorenz sind darin beim vermeintlichen Geschlechtsakt mit Pornodarstellerinnen zu sehen. Allerdings wurden die Musiker laut Drummer Schneider gedoubelt. So hat man im Nachhinein die Köpfe und Gesichter der Bandmitglieder auf die Körper der Darsteller montiert.

2. MUTTER (2001)

9x Gold, 8x Platin // circa 1.600.000 verkaufte Einheiten

Nach dem kommerziellen Durchbruch mit SEHNSUCHT agierten die Berliner beim Nachfolger MUTTER auch in kreativer Hinsicht weiter auf allerhöchstem Niveau. Das Ergebnis ist für viele Fans das Rammstein-Album schlechthin. Immerhin ist die Hit-Dichte dank Stücken wie ‘Mein Herz brennt’, ‘Links 2 3 4’, ‘Sonne’, ‘Ich will’ und ‘Feuer frei!’ wohl auf keinem Album so hoch wie auf MUTTER. Insofern wäre es auch ein Wunder gewesen, wenn sich die Platte nicht als voller Erfolg an den Ladentheken erwiesen hätte.

1. SEHNSUCHT (1997)

1x Silber, 2x Gold, 7x Platin // über 2.100.000 verkaufte Einheiten

Mit SEHNSUCHT gelang Rammstein der kommerzielle Durchbruch, der sicher auch auf den zwei vielleicht größten Hits der Band fußt. Einerseits stellte sich das melancholische ‘Engel’ mit seinem an den Tarrantino-Streifen ‘From Dusk Til Dawn’ angelehnten Video als enormer Erfolg heraus – der Track stieg bis auf Platz 3 in den deutschen Single-Charts. Andererseits verströmt ‘Du hast’ mit seinem ausgeklügelten Wortspiel bis heute einen unfassbaren Reiz.

Wie bereits anfangs erwähnt, bescherte der Schwung des Zweitwerks SEHNSUCHT dem Debüt HERZELEID ebenfalls noch einmal gehörig Auftrieb. Während SEHNSUCHT von der Spitze der Album-Charts winkte, stiegt HERZELEID zeitgleich noch einmal auf Platz 8 ein. Fun Fact zum Artwork der Scheibe: Der österreichische Künstler Gottfried Helnwein ließ alle Bandmitglieder weiß schminken und brachte medizinische Drahtgestelle an ihren Gesichtern an; bei Till Lindemann verwendete Helnwein genau jene Gabeln, die er schon 1982 bei BLACKOUT von den Scorpions eingesetzt hatte.

