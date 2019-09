Finnische Uni bietet Deutschkurs mit Rammstein-Texten an

Das wird Dich auch interessieren





Viele Amerikaner, die Deutsch lernen wollen, geben als Hauptgrund an, die Texte von Rammstein verstehen zu wollen. So verhält es sich offenbar bei vielen Fans aus dem Ausland. In Finnland brennen allem Anschein nach noch mehr Menschen für Till Lindemann und Co. So wird am College in Kerava, einem Vorort von Helsinki, seit kurzem ein innovativer Deutschkurs angeboten, bei man sich anhand Texten von von Bands wie Rammstein und Eisbrecher in die Sprache einarbeitet.

Damit haben die Leute von der örtlichen Hochschule einen Nerv getroffen, war der Deutschkurs doch innerhalb einer Woche nach Einschreibungsbeginn ausgebucht. Weitere zehn Lernwillige stehen auf der Warteliste. Anne Hosio-Paloposki, die neue Direktorin des Kerava College, plant weiter in diese Richtung zu gehen. „Wenn es mehr Interesse gibt, ist es möglich, dass ein ähnlicher Kurs neu organisiert wird, oder dass im Herbst ein Fortgeschrittenenkurs für Anfänger abgehalten wird.“

Sprache prägt sich mit Musik besser ein

Laut Hosio-Paloposki ist der Rammstein-Deutschkurs ein Intensivkurs, bei dem man schnell in die neue Sprache reinkommt. Vorkenntnisse in Deutsch werden nicht vorausgesetzt. „Es ist gut für Finnen, wenn wir viele starke Musikliebhaber haben“, findet Hosio-Paloposki. „Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass sich durch Lied und Liedtext Sprache entwickeln kann.“

Ins Leben gerufen wurde der Kurs tatsächlich, weil viele vorherige Teilnehmer Songtexte von deutschen Bands verstehen wollten, gibt Milla Löfman vom Kerava College an. „Fast jeder meiner vorherigen Deutschkurse hatte einen oder oft mehrere Studenten, die angaben, Rammstein oder eine ähnliche deutsche Band anzuhören. Es war Teil des Interesses, eine Sprache zu lernen.“ Löfman hat Musik schon früher im Unterricht eingesetzt. „Mit Musik und Texten ist es wahrscheinlicher, dass bestimmte Dinge in Erinnerung bleiben, insbesondere wenn es darum geht, Aussprache zu lernen.“

rammstein von rammstein jetzt auf amazon ordern!

Werbung Jetzt in die Zukunft starten mit den neuen MagentaMobil Tarifen Ab sofort inklusive 5G*. Jetzt in die Zukunft starten! Mehr Infos