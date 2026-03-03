Gute Nachrichten von Saxon: Bei Biff Byford scheint es gesundheitlich bergauf zu gehen und das kommende Album ist auch schon im Kasten.

Das vergangene Jahr war ein etwas holpriges für Saxon. Im Sommer mussten die britischen Metal-Legenden fast alle Auftritte absagen, da sich Frontmann Biff Byford einer Notoperation unterziehen musste. Grund dafür war ein Tumor im Darm. Nach erfolgreicher Operation folgte eine Chemotherapie, um sicherzustellen, „dass sich kein Krebs mehr in meinem Blutkreislauf befindet.“ Dies erklärte der inzwischen 75-Jährige selbst in regelmäßigen Updates über die Sozialen Medien. Im Oktober 2025 gab er in einer Videobotschaft an: „Ich habe die Chemotherapie hinter mir. Und jetzt werde ich fit und fahre Fahrrad. Ich singe ein paar Songs für das neue Album ein und probe…