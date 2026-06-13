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The Iron Roses live in Erfurt 16.10.2026

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Adresse:
VEB Kultur, Erfurt

Erfurt

Künstler: The Iron Roses

Ort: VEB Kultur, Erfurt

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Zum 40. Jahrestag: Gedenken an Tschernobyl
Pripjat - Sons Of Tschernobyl
Heute jährt sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zum 40. Mal. Viele Songs gedenken dem Unglück und seiner Opfer noch heute.
Heute vor 40 Jahren, am 26. April 1986 um 01:23 Uhr Ortszeit, ereignete sich die weltweit größte Nuklearkatastrophe in der zivilen Nutzung der Atomenergie: Tschernobyl. Das Unglück geschah während eines Sicherheitstests, bei dem ein vollständiger Stromausfall simuliert wurde. Unzulänglichkeiten des Personals und der baulichen Gegebenheiten sowie schwere Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften führten während der Simulation zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg und schließlich zur Explosion des Reaktors. Infolgedessen gelangten Unmengen von radioaktivem Material in die Erdatmosphäre. Zunächst wurden 31 Todesopfer offiziell bestätigt. Aufgrund der Explosion und der radioaktiven Kontamination liegt die Dunkelziffer jedoch deutlich höher. Schätzungen zufolge soll die Opferzahl Tausende Menschen…
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