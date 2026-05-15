Der einstige Type O Negative-Schlagzeuger Johnny Kelly hat alte Aufnahmen ausgegraben, von denen eine wohl das Zeug zur Veröffentlichung hat.

Ende 2025 erklärte Ex-Type O Negative-Drummer Johnny Kelly im Gespräch mit Sh!t Talk Reviews, dass derzeit ein Live-Album entsteht, das noch 2026 erscheinen soll. Außerdem wird das Erfolgsalbum OCTOBER RUST in diesem Jahr 30 Jahre alt, was auch auf die eine oder andere Weise gefeiert werden soll. Im Interview mit Loaded Radio hat Kelly nun verraten, dass er kürzlich eine Kassette mit einem unveröffentlichten Song aus den Songwriting-Sessions für ebendiese Platte entdeckt hat. „Ich habe vor Kurzem einen ganzen Stapel Kassetten ausgegraben und dabei jede Menge Material gefunden – Demos. Ich habe sogar einen Song gefunden, den wir nie verwendet haben.“…