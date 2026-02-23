Die erste Folge der limitierten Gibson-Dokuserie ‘Tony Iommi: The Godfather of Heavy Metal’ ist ab sofort im Stream auf Gibson-TV erhältlich.

Die neue Gibson Films-Dokuserie ‘Tony Iommi: The Godfather Of Heavy Metal’ geht online. Die Dokumentation behandelt das frühe Leben des Black Sabbath-Gitarristen sowie erste Karriereschritte und den nachhaltigen Einfluss, den Tony Iommi auf die Musik hatte. Erfinder eines Genres Iommi spricht persönlich über seinen Werdegang. Unter anderem auch über seine Herkunft, die Industriestadt Birmingham und seine frühen Ambitionen, Schlagzeuger zu werden - die er dann aber wieder verwarf, um sich der Gitarre zu widmen. Außerdem erzählt er von dem Fabrikunfall, der ihn zwar zwei Fingerkuppen kostete, dank dem er aber auch einen ganz neuen Sound im Rock und Metal prägte.…