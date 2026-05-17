Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Rumours live in Erfurt 23.05.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: The Rumours

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Saxon: Biff Byford verrät Datum für das neue Album
Saxon, Hamburg, Docks, 17.02.2025
Das neue Album von Saxon scheint fertig zu sein. Immerhin verrät Sänger Biff Byford, wann die Fans mit neuer Musik rechnen können.
Nachdem Saxon in den vergangenen Monaten mit einigen Turbulenzen zu kämpfen hatten, geht es dieses Jahr mit Volldampf weiter. Im Sommer 2025 mussten Saxon fast alle Auftritte absagen, da sich Frontmann Biff Byford einer Notoperation unterziehen musste. Grund dafür war ein Tumor im Darm. Während andere teilweise viele Monate zur Genesung brauchen, stand Byford schon Anfang November wieder auf der Bühne. Immer auf dem Laufenden In regelmäßigen Abständen veröffentlichte der 75-Jährige Videobotschaften, um die Öffentlichkeit bezüglich seines Gesundheitszustands auf dem Laufenden zu halten. Dabei erwähnte er auch wiederholt, dass die Band an einem neuen Studioalbum arbeite. Schon im Oktober 2025…
Weiterlesen
Zur Startseite