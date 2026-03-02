Toggle menu

The Sheepdogs live in Berlin 30.11.2026

Künstler: The Sheepdogs

Karte und Anfahrt

Wacken feiert weltweite Warm-up–Party
Wacken-2026_Warm-up-Shows
Unter dem Motto „One World One Stage“ finden 35 Shows in 35 Ländern an einem Tag statt. Am 18. April wird der Globus beben.
Am 18. April bringen 35 Wacken-Warm-up-Konzerte den Globus zum Beben! Von der ersten Show in Japan bis zur letzten in Mexiko werden fast 24 Stunden vergehen – alle gefüllt mit bestem Heavy Metal und feiernden, vereinten Fans. Ein Live-Erlebnis getragen vom legendären Wacken-Spirit. Die weltweite Party wird von verschiedenen Veranstaltern der globalen Community des Wacken Metal Battle umgesetzt, dem festivaleigenen Band-Wettbewerb, an dem mittlerweile 102 Nationen beteiligt sind. Promoter aus 35 Teilnehmerländern haben sich für das Wacken-Jubiläum zusammengetan, um eine weltweite Warm-up-Party zu feiern. „Der Grundgedanke lautet, die Welt zusammenzubringen und durch das, was wir am meisten lieben, zu vereinen:…
