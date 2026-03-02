Das Prophecy Fest findet seit 2015 in der größten offenen Hallenhöhle in Europa, der Balver Höhle, statt. Sechs weitere Bands wurden bekanntgegeben.
Prophecy Fest Datum 03.09. bis 05.09.2026 Veranstaltungsort Das Prophecy Fest 2026 wird in der Balver Höhle stattfinden. Adresse: 58802 Balve Prophecy Fest Preise & Tickets Tickets ab 149,- Euro findet ihr hier. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: The 3rd And The Mortal Camerata Mediolanense Dold Vorde Ens Navn Dornenreich Empyrium Farsot Klimt 1918 Maunah Misþyrming Nergal & Misþyrming (perform SVENTEVITH (STORMING NEAR THE BALTIC)) Neun Welten Paragon Of Beauty Simone Salvatori Secrets Of The Moon Sleeping Pulse Spiritual Front Aaron Stainthorpe + Mark Deeks + Jo Quail Sun Of The Sleepless Tiamat Running Order Weitere Informationen …