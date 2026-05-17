Vor ziemlich genau 50 Jahren veröffentlichten die Ramones ihr Band-betiteltes Debütalbum und lösten damit eine musikalische Revolution aus.

März 1974, Queens, New York: Die Geburtsstunde der Ramones, einer neuen Musikrichtung und einer ganzen Bewegung. Joey, Johnny, Dee Dee und Tommy stehen für viele Menschen bis heute symbolisch als die Begründer des Punk Rock. Am 23. April 1976 veröffentlichte das Quartett das Debüt RAMONES, das in nur fünf Tagen entstanden ist. Darauf sind unter anderem ‘Blitzkrieg Bop’, ‘Judy Is A Punk’ sowie weitere bahnbrechende Nummern enthalten. Ausgedehnte Feierlichkeiten Um diesen Meilenstein der Musikgeschichte gebührend zu ehren, soll es ein ganzes Jahre lang Feierlichkeiten geben. The Punk Foundation organisiert und kuratiert das Ganze in Zusammenarbeit mit Johnny Ramones Witwe Linda…