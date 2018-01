Kreator legen vier Klassiker-Alben aus den 1990er-Jahren neu auf

Foto: Noise/BMG. All rights reserved.

Die Neunziger Jahre-Klassiker der einflussreichsten und erfolgreichsten Thrash Metal-Band Europas erscheinen mit jeder Menge Bonusmaterial auf Deluxe CD, farbigem Vinyl und digital.

Bereits die Neuauflage der 1980er Alben von Kreator im Juni 2017 sorgte für große Freude bei Metal-Fans weltweit. Lange Zeit waren zum Beispiel die Vinyls der Genre-Klassiker teilweise vergriffen.

Weiterlesen Kreator lassen ihre ersten vier Alben wiederauferstehen Am 9.6.2017 re-releasen Kreator ihre ersten vier Studioalben ENDLESS PAIN, PLEASURE TO KILL, TERRIBLE CERTAINTY und EXTREME AGGRESSION in neu gemasterter Form auf Vinyl, CD und digital. Die liebevoll und aufwändig gestalteten Neuauflagen der alten Alben kam da gerade recht. Doch schnell wurden Rufe laut, auch die vier Klassiker-Alben der 1990er-Ära neu aufzulegen.

COMA OF SOULS (1990), RENEWAL (1992), CAUSE FOR CONFLICT (1995) und OUTCAST (1997) erscheinen nun am 23. Februar remastered und mit jeder Menge Bonusmaterial sowie Linernotes von Band-Kopf Mille Petrozza.

Zurzeit befinden sich Kreator auf Konzertreise in Europa, an die sich eine US-Tournee im Februar anschließen wird. Im Sommer werden Kreator auf zahlreichen Festivals zu sehen sein, unter anderem erstmalig bei Rock am Ring und Rock im Park.

COMA OF SOULS erscheint als Doppel-CD, digital und auf rotem Dreifach-Vinyl.

RENEWAL erscheint als CD, digital und auf grünem Doppel-Vinyl.

CAUSE FOR CONFLICT erscheint als CD, digital und auf blauem Doppel-Vinyl.

OUTCAST erscheint als Doppel-CD, digital und auf orangenem Doppel-Vinyl.