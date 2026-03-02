Brian Burkheiser spricht erstmals nach seinem Abgang bei I Prevail über die Trennung und seinen anschließenden psychischen Kampf.

Brian Burkheiser hat ein ausführliches Interview über den Abschied von seiner vorherigen Band I Prevail gegeben. Demnach war die Trennung — entgegen des offiziellen Statements der Band — doch nicht einvernehmlich. Dabei ging es unter anderem um das Eagle-Syndrom, an dem Burkheiser leidet. Im Gespräch bei Rock Feed gab Brian an, dass er eigentlich eine Lösung mit I Prevail finden wollte. "Doch das war einfach nicht das, was sie wollten." Raus mit der Wahrheit Weiter offenbart Brian Burkheiser: "Was wehgetan hat, war, dass es als meine Entscheidung dargestellt wurde. Manchmal wird man in eine Ecke gedrängt und bekommt Dinge vorgelegt. Bei mir…