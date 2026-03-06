Nachdem Twisted Sister ihre anstehende Tour zum 50. Jubiläum absagen mussten, meldet sich nun Gitarrist Jay Jay French zu Wort.

Eigentlich sollten Twisted Sister 2026 auf große Jubiläumstournee anlässlich ihres 50. Geburtstags gehen. Doch am 5. Februar gab Frontmann Dee Snider überraschend bekannt, dass er alle anstehenden Termine aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen müsse. Nun äußert sich auch Gitarrist Jay Jay French in einem Statement in den Sozialen Medien. Darin sprach er über den weiteren Verlauf der Band. Die Zukunft der Band „Heute ist der 50. Jahrestag von Dees Vorspiel bei der Band. 1976. Hier ist der Tagebucheintrag: 'Danny Snider – damals noch nicht Dee – Vorspiel für Twisted Sister, 7. Februar 1976.' Seit 50 Jahren stehen Eddie (Ojeda, Gitarrist –…