Zakk Wylde und Mariah Carey? Der Plattenladenbesuch mit dem Black Label Society-Frontmann offenbart manche Überraschung!

Dass Zakk Wylde der geborene Entertainer und nie um einen Scherz verlegen ist, weiß man spätestens, wenn man dem Mann Kamera und Mikro vor die Nase hält. Bei unserem Plattenplausch erweist sich der Ausnahmegitarrist (Black Label Society, Ozzy Osbourne) nach ausführlicherem Lagerbestands- und Lagen-Check als flinker Schallplatten-Shopper. Wir trafen und sprachen Zakk Wylde im Rough Trade Berlin. Mehr Black Label Society: Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Mit Zakk Wylde (Black Label Society) im Plattenladen https://youtu.be/HDZKk-m29tQ Interview: Frank Thießies, Kamera und Schnitt: Helen…