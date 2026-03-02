Toggle menu

Traitor live in Dietingen-Irslingen 04.07.2026

Adresse:
Wolfweez-Gelände, Dietingen-Irslingen

78661

Künstler: Traitor

Ort: Wolfweez-Gelände, Dietingen-Irslingen

Karte und Anfahrt

Richie Sambora gibt Jon Bon Jovi Schuld an Karriereproblemen
Richie Sambora und Jon Bon Jovi bei ihrer Einführung in die Roll Rock And Hall Of Fame 2018 in Cleveland, Ohio
Der ehemalige Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora macht Jon Bon Jovi für seine Schwierigkeiten als Solokünstler verantwortlich.
Ex-Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora hat einen Verantwortlichen dafür gefunden, dass es bei ihm als Solokünstler nicht großartig läuft. In einer Reihe von X-Posts lässt er seinem Frust freien Lauf und gibt eindeutig seinem ehemaligen Band-Kollegen Jon Bon Jovi die Schuld an seinen schlechten Verkäufen. Fehlinformationen Die Post-Serie begann augenscheinlich, als jemand auf X behauptete, Sambora hätte die Lyrics zu dem The Beatles-Klassiker ‘Here Comes The Sun’ vergessen, als er und Jon Bon Jovi 2001 für die VH1-Music-Awards probten. Das ließ Sambora nicht lange auf sich sitzen und stellte schnell klar: "Sorry Leute, das stimmt einfach nicht.  Ich habe diesen Song,…
